Von New York aus beobachte ich das Treiben an der Wall Street nun schon seit Jahrzehnten. In Frankfurt habe ich die Dotcom-Blase kommen und gehen sehen. In New York habe ich die Finanzkrise 2008 durchgestanden und den Corona-Crash überlebt. Und jetzt? Jetzt stecken wir mittendrin im KI-Rausch. Die Bewertungen bei Nvidia, Alphabet, Microsoft und Co. haben Regionen erreicht, die selbst Optimisten schwindelig werden lassen. Ist die Blase bald am Platzen? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer