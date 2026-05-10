Pepe Coin Prognose: 551.500 Wallets und der erste Meme-ETF, doch wo liegt das wahre Potenzial?

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Innerhalb von drei Wochen sind 37.000 neue Wallets in PEPE eingestiegen, und die Gesamtzahl der Halteradressen hat laut CoinMarketCap die Marke von 551.500 durchbrochen. Canary Capital hat am 8. April 2026 das erste S-1-Formular für einen Spot-PEPE-ETF bei der SEC eingereicht. Zum ersten Mal versucht ein Vermögensverwalter, institutionelles Kapital über ein reguliertes Produkt in einen Meme-Coin zu leiten. Trotz dieser Dynamik notiert PEPE bei rund $0,0000041 und damit 85 Prozent unter dem Allzeithoch vom Dezember 2024. Die Pepe Coin Prognose stützt sich jetzt auf messbare Daten statt reiner Stimmung. CoinCodex zeigt 19 bullische und nur 2 bärische technische Signale. Gleichzeitig hat sich auf dem Wochenchart ein bullisches Engulfing-Muster gebildet. Dieser Artikel analysiert die ETF-Einreichung, die On-Chain-Daten und stellt die Frage, ob ein Presale-Projekt die Prognose für PEPE übertreffen könnte. Wer das volle Bild verstehen will, findet hier die entscheidenden Fakten.

Pepe Coin Prognose: Erster Meme-ETF und 37.000 neue Wallets in drei Wochen

Canary Capital reichte am 8. April 2026 ein S-1-Registrierungsformular bei der SEC ein, um den ersten US-Spot-ETF für einen Meme-Coin jenseits von Dogecoin aufzulegen. Der geplante Canary PEPE ETF würde den Spotpreis von PEPE direkt abbilden, wobei ein Custodian die Token auf der Ethereum-Blockchain verwahrt. Falls die SEC das Produkt genehmigt, öffnet sich ein regulierter Kanal, über den Fondsgelder direkt in PEPE fließen könnten.

Canary verwaltet bereits Krypto-ETFs für XRP, Solana, HBAR und SEI und erweitert damit sein Spektrum auf zunehmend spezialisierte digitale Vermögenswerte, wie CoinMarketCap berichtet. Die Einreichung ist der erste institutionelle Versuch, einen Spot-ETF gezielt für einen Meme-Coin dieser Größe an den Markt zu bringen.

Eine endgültige Entscheidung der SEC wird frühestens im dritten Quartal 2026 erwartet, was kurzfristige Kurseffekte begrenzt. On-Chain-Daten zeigen jedoch, dass die Zahl der PEPE-Halteradressen seit Mitte April um rund 37.000 gestiegen ist und jetzt bei etwa 551.500 liegt. Dieser Anstieg im Privatanleger-Bereich geht historisch gesehen oft größeren Kursbewegungen voraus. Laut CoinCodex stehen 19 bullische Indikatoren nur 2 bärischen gegenüber, bei einem RSI von 61,60 im neutralen bis leicht überkauften Bereich. Changelly prognostiziert für Dezember 2026 einen möglichen Höchstwert von $0,00000523, was etwa 27 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt.

CoinGape identifiziert auf dem Wochenchart ein bullisches Engulfing-Muster, das eine wachsende Dominanz der Käufer signalisiert. PEPE handelt aktuell bei $0,0000041 mit einer Marktkapitalisierung von $1,7 Milliarden laut CoinMarketCap. Vom Allzeithoch bei $0,00002803 im Dezember 2024 trennen den Token immer noch rund 85 Prozent. Selbst eine vollständige Erholung zum ATH bedeutet nur einen siebenfachen Gewinn über einen vollen Marktzyklus. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist, ob institutionelle Aufmerksamkeit allein die erwarteten Renditen liefern kann, oder ob die größten Chancen bereits in einem früheren Stadium entstehen.

Pepeto: Warum der Presale die PEPE-Prognose in den Schatten stellen könnte

Institutionelle Aufmerksamkeit auf PEPE zeigt, dass der Meme-Sektor von traditionellen Finanzakteuren ernst genommen wird. Doch in jedem Marktzyklus entstanden die größten Renditen bei den Projekten, die vor dem Ansturm der breiten Masse existierten und deren Bewertung noch am Anfang stand.

Pepeto steht heute an genau dieser Stelle, mit $9,8 Millionen, die während Monaten breiter Verkaufswellen in den Presale geflossen sind, ein klares Zeichen echten Vertrauens in das Projekt. Analysten sehen erhebliches Potenzial zwischen dem aktuellen Einstieg bei $0,0000001869 und dem Kurs nach dem geplanten Listing. Hinter dem Projekt steht die Person, die den originalen Pepe-Token erschuf und damit eine Bewertung von $11 Milliarden erreichte, damals ganz ohne funktionierendes Produkt. Im Team arbeitet ein ehemaliger Binance-Spezialist, der die Listing-Strategie und den Markteintritt begleitet.

Anders als beim ersten Projekt schützen hier fertige Werkzeuge die Positionen der Anleger von mehreren Seiten. Der Risk Scorer prüft jeden Smart Contract, bevor Kapital einfließt, und Käufer umgehen damit die betrügerischen Projekte, die Wallets in Sekunden leeren können. Die Cross-Chain-Bridge überträgt Token zwischen Netzwerken ohne Gebühren, damit Positionen auf der richtigen Chain ankommen, ohne an Wert zu verlieren.

All das ist kein Versprechen auf einer Roadmap, sondern ein funktionierendes System, das bereits vor dem Presale-Start in Betrieb ging. Vor dem Start des Presales hat die unabhängige Sicherheitsfirma SolidProof den gesamten Code geprüft und die Sicherheit jedes Vertrags bestätigt, sodass Teilnehmer wissen, dass die technische Grundlage von einer externen Stelle verifiziert wurde.

Im Vergleich zu dem, was Pepeto vor dem Listing bieten könnte, wirkt die Pepe Coin Prognose für PEPE selbst begrenzt. Pepeto verbindet Technologie mit dem gleichen Community-Geist, der PEPE einst groß machte. Der Presale läuft noch, aber das Fenster schließt sich mit jedem Tag, der näher an das Listing rückt.

Fazit

Die Pepe Coin Prognose zeigt Aufwärtspotenzial durch den ETF-Antrag und steigende Wallet-Zahlen. Selbst ein Anstieg zum Allzeithoch bringt nur ein Vielfaches von sieben über einen ganzen Marktzyklus. Ein funktionierendes System hinter einem Presale kann mehr Gewicht tragen als ein Chartmuster bei einem Token, der seinen größten Schub hinter sich hat. Pepeto betreibt bereits das Handelssystem und den Vertragsscanner auf einer von SolidProof geprüften Grundlage, während der Presale noch läuft. Derselbe Gründer brachte PEPE auf $11 Milliarden ohne Produkt, und Pepeto bringt die gleichen 420 Billionen Token mit einer funktionierenden Börse. Am Tag des Listings wird jeder Tag des Wartens zu einem Preis, den nur die kennen, die nicht gehandelt haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet die PEPE-ETF-Einreichung für die Pepe Coin Prognose 2026?

Die ETF-Einreichung von Canary Capital bedeutet, dass die Pepe Coin Prognose erstmals institutionelle Unterstützung erhält, weil das S-1-Formular einen regulierten Kanal für Fondsgelder direkt in PEPE öffnen würde. Die Zahl der Halteradressen ist seit Mitte April von rund 514.000 auf 551.500 gestiegen, was wachsende Nachfrage zeigt, noch bevor die SEC eine Entscheidung trifft.

Ist Pepeto ein früherer Einstieg als PEPE für Anleger mit hohem Renditeziel?

Pepeto bietet einen früheren Einstieg, weil derselbe Gründer PEPE auf $11 Milliarden brachte, und Pepeto die gleichen 420 Billionen Token mit einem funktionierenden Handelssystem an den Markt bringt. Analysten sehen erhebliches Potenzial vom Presale-Preis aus, und $9,8 Millionen flossen bereits vor dem Binance-Listing in das Projekt. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.