Geht es nach den Zahlen, gibt der Erfolg Tesla recht: Seitdem es die einfacheren Varianten des Model 3 und Model Y gibt, steigen die Zulassungszahlen in Europa wieder. Hat Tesla mit den günstigeren Basisversionen also alles richtig gemacht? Oder sind die Sparmaßnahmen hier und da zu weit gegangen? Unser Fahrbericht des einfachsten Model Y gibt Aufschluss! Um satte 59,6 Prozent sind die Neuzulassungen von Tesla im ersten Quartal in der EU gestiegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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