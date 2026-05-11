Die Stromnachfrage explodiert durch KI, Industrie und E-Mobilität - doch geopolitische Risiken machen Energie zur strategischen Waffe. Erneuerbare deckten 2025 in Deutschland 55,3 % des Bedarfs, aber das reicht nicht. Wer heute grün investiert, sichert sich Standortvorteile und senkt Kostenrisiken. Der wahre Engpass? Stabile Finanzierung über Jahre hinweg. Nur wenn Kapitalströme fließen, lässt sich die grüne Stromproduktion industrialisieren und skalieren. Wir sehen uns den Windkraft-Experten Nordex, den Finanzierer RE Royalties und das Solarunternehmen First Solar genauer an.Den vollständigen Artikel lesen ...
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