Kriege, Inflation und eine stotternde Industrie - viele Anleger werden sich angesichts der jüngsten Rekord-Jagd des DAX verwundert die Augen gerieben haben. Doch statt alle Chips vom Tisch zu nehmen und Aktien zu verkaufen, könnte es sich in unsicheren Zeiten anbieten, defensiver zu investieren. In der Regel bieten bereits Dividenden einen Sicherheitspuffer im Falle von Kursschwankungen. Kommt bei Unternehmen ein geschärftes ESG-Profil hinzu, können Investoren oft noch ruhiger schlafen. Wir stellen drei Unternehmen vor und beleuchten Chancen.
Enthaltene Werte: FR0000121972,DE0008430026,CA75527Q1081Den vollständigen Artikel lesen ...
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