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zukunftsbilanzen.de
13.08.2026 06:46 Uhr
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BYD, BMW und RE Royalties im Fokus: Preiskampf, Gewinneinbruch, Jobabbau und grüne Dividende!

Global scheint es gerade so, als lebt die Autoindustrie auf einem echten Pulverfass. Branchenriesen wie BYD und BMW stecken in einem heftigen, vielleicht sogar ruinösen Preiskampf. Etablierte Autobauer ringen mit schmerzhaften Gewinneinbrüchen und drastischen Marktveränderungen. Anleger suchen aber immer mehr nach stabilen Alternativen. Daher können jetzt Werte aus unterschiedlichen Bereichen, unter anderem auch aus dem Bereich der erneuerbaren Energien ins Rampenlicht rücken. Ein spannender Akteur ist dabei RE Royalties. Das kanadische Unternehmen ist ein Vorreiter in der Finanzierung grüner Projekte. Auch abseits der großen Automobilkrisen wächst es kontinuierlich. Kann diese Aktie wirklich der sichere Hafen sein? Wir blicken tief in die aktuellen Entwicklungen der drei Unternehmen. Wir vergleichen harte Fakten und analysieren die Charttechnik. Traditioneller Autobau trifft auf asiatische Dominanz und innovative Finanzierungen. Lesen Sie weiter und entdecken Sie die Chancen dieses Trios.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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