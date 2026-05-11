In einem Wiener Lokal treffe ich zwei Männer, die man nur selten gemeinsam für ein Interview bekommt: Martin Kocher und Matthias Sutter, seit Jahrzehnten ein forschendes Duo, das Kooperation und Vertrauen beforscht - und nun gemeinsam ein Buch darüber geschrieben hat. Früher diskutierten die beiden bei ihren ritualisierten Teepausen im Innsbrucker Universitätsinstitut - Kocher mit Schwarztee, Sutter mit Grüntee. Doch an diesem Abend ist alles einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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