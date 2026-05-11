© Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpaBerenberg stuft MTU auf Halten ab und warnt vor einem Ende des Aftermarket-Booms. Die Aktie reagiert zum Wochenstart mit emfpindlichen Verlusten.Der Luftfahrtaufschwung nach Corona bekommt Risse. Steigende Kerosinpreise und der Konflikt im Nahen Osten bedrohen das zivile Ersatzteilgeschäft der europäischen Triebwerkhersteller - und Berenberg zieht Konsequenzen: MTU Aero Engines verliert seine Kaufempfehlung und wird auf Halten zurückgestuft. Die Aktie verliert zum Xetra-Handelsstart am Montag gut 2,5 Prozent. Safran bleibt dagegen die Favoriten-Aktie der Analysten, Rolls-Royce verharrt ebenfalls auf Halten. Kern der Argumentation ist die Flottenzusammensetzung der drei Hersteller. Safrans …Den vollständigen Artikel lesen
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