BYD hat mit dem chinesischen Autovermieter Car Inc einen Rahmenvertrag über die Lieferung von 100.000 Fahrzeugen unterzeichnet. Beide Unternehmen vereinbarten zudem die Installation von BYD-Schnellladestationen an ausgewählten Mietwagenstandorten in ganz China. Car Inc ist eine der größten Autovermieter in China und zählt laut dem Portal CnEVPost auch zu den führenden Mobilitätsdienstleistern des Landes. 2025 hat Car Inc beschlossen, seine Flotte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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