Wieso laufen die Börsen derzeit allen Krisen zum Trotz so gut?, fragen sich viele Anleger und Investoren. Eine Antwort: Weil die fundamentale Lage der Unternehmen sehr robust ist - allen geopolitischen Risiken zum Trotz. So fiel die laufende Berichtssaison in den USA sehr solide aus und stützt die Kurse. Gleichzeitig kommt ein wichtiger technischer Faktor hinzu, wie BNP Paribas Zertifikate in einer Analyse zeigt: Viele Privatanleger haben den jüngsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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