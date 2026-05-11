Die Aktie von Nel ASA sorgt erneut für starke Schwankungen an den Börsen. Nach einer kurzen Rallye geriet der Wasserstoffwert zuletzt massiv unter Druck und verlor innerhalb weniger Tage rund 20 Prozent. Anleger blicken nun vor allem auf die schwachen Quartalszahlen, neue Aufträge und die charttechnische Lage.Schwache Zahlen belasten die Stimmung Im ersten Quartal 2026 sank der Umsatz von Nel ASA auf 148 Millionen norwegische Kronen und lag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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