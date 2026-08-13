Nach der kräftigen Erholung im Mai ist Nel ASA inzwischen wieder auf das Ausgangsniveau der Bewegung zurückgefallen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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