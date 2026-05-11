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|15:38
|MAX24 AG: "Umsatz- und Ergebnisanstieg" - Artikel aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal
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|04.02.
|MAX24 AG - HV am 26.03.2026
|Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden aufgrund der gemeinsamen Bestimmung von Aufsichtsrat und Vorstand zu der Donnerstag, den 26. März 2026, um 11:00 Uhr in den Räumen des Notar Dr. Volker Gronert...
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|30.01.
|MAX24 AG- Geschäftsbericht 2025
|im Anhang finden Sie den Geschäftsbericht 2025 der MAX24 AGAnhang: 02-MAX24%20AG%20-%20Bilanz%202025.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|17.07.25
|MAX24 AG - Halbjahresbericht zum 30.06.2025
|im Anhang finden Sie den Halbjahresbericht zum 30.06.2025 der MAX24 AGAnhang: MAX24-II.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|10.06.25
|MAX24 AG: "Verhaltener Optimismus" - Artikel aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal
|- im Anhang finden Sie den Artikel zur Gesellschaft aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal.Anhang: NWJ062025_0.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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