In den USA tickt eine Zeitbombe, über die kaum jemand spricht. Im weltweiten Erdöl- und Erdgasförderland Nummer 1 gibt es bereits rund 2,2 Millionen verlassene Öl- und Gasbohrlöcher, die sich über das ganze Land verteilen. Mangels Wissens und/oder veralteter Verschlusstechnik gasen diese weiter aus und setzen unkontrolliert Methan frei. Und dieses Gas gilt als bis zu 80-mal klimarelevanter als Kohlenstoffdioxid (CO2). Die Folgen in den angrenzenden Gemeinden sind längst nicht mehr abstrakt. Sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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