EQS-News: CENIT AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Stuttgart, 12. Mai 2026 - Der CENIT Konzern macht weitere Fortschritte auf dem erfolgreichen Weg der Transformation. Im ersten Quartal 2026 wurde dies besonders sichtbar durch eine deutliche Verbesserung der operativen Profitabilität. Die CENIT realisierte in diesem Zeitraum ein EBITDA in Höhe von 5.033 TEUR (Vj. -2.439.TEUR/+>100%). Die Vorjahreswerte enthalten Einmaleffekte im Zusammenhang mit der erfolgreich abgeschlossenen Restrukturierung. Die deutlich verbesserte EBITDA-Marge von nun 9,6% (vom Umsatz) ist insbesondere das Ergebnis einer deutlich verbesserten Kostenstruktur.
Im Einzelnen: Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach drei Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 52.472 TEUR (Vj. 51.508 TEUR/+1,9%). Die Umsätze mit Fremdsoftware sind um -1,4% auf 24.580 TEUR gesunken (Vj. 24.917 TEUR). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software ist von 4.409 TEUR auf 4.615 TEUR (+4,7%) leicht gestiegen. Die Umsatzerlöse im Bereich CENIT Beratung und Services sind um 4,5% auf 23.149 TEUR gestiegen (Vj. 22.147 TEUR).
Der Rohertrag (Betriebsleistung abzüglich Materialaufwand) betrug 31.688 TEUR (Vj. 30.959 TEUR) und ist damit um 2,4% gestiegen. Die CENIT erreichte ein EBITDA in Höhe von 5.033 TEUR (Vj. -2.439.TEUR/+>100%) und ein EBIT von 2.968 TEUR (Vj. -5.435 TEUR/+>100%).
Vermögens- und Finanzlage
Mitarbeiter
Ausblick
Die komplette Quartalsmitteilung zum 31.03.2026 finden Sie auf der Homepage der CENIT: www.cenit.com/berichte.
Über CENIT:
Rückfragen an:
Zusätzliche Erläuterungen:
12.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CENIT AG
|Industriestraße 52 - 54
|70565 Stuttgart
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)711 78 25 - 30
|Fax:
|+49 (0)711 78 25 - 4000
|E-Mail:
|aktie@cenit.de
|Internet:
|www.cenit.com
|ISIN:
|DE0005407100
|WKN:
|540710
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2325322
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2325322 12.05.2026 CET/CEST