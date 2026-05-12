Möglichkeiten für tokenisierte Anleihelösungen

Die FINEXITY AG und die Lewisfield Deutschland GmbH bündeln ihre Kompetenzen im deutschen Anleihenmarkt und reagieren damit auf die steigende Nachfrage nach flexiblen Finanzierungsformen für mittelständische Unternehmen. Während festverzinsliche Wertpapiere im aktuellen Marktumfeld wieder stärker in den Fokus von Investoren rücken, eröffnen regulatorische Neuerungen zugleich neue Möglichkeiten für tokenisierte Anleihelösungen. Mit ihrer Partnerschaft wollen beide Unternehmen mittelständischen Emittenten den Zugang zu klassischen, digitalen und hybriden Anleiheformaten erleichtern.

Hier die offizielle Mitteilung der FINEXITY AG zur neuen Kooperation:

FINEXITY und Lewisfield bündeln Kompetenzen im Anleihenmarkt für den Mittelstand

- Kooperationsvertrag geschlossen: FINEXITY und Lewisfield vereinbaren ...

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