© Foto: Frank Rumpenhorst - dpaRechenzentren treiben die Nachfrage nach Gasturbinen und Stromnetzen massiv an. Siemens Energy erhöht die Prognose und beschleunigt Milliarden-Rückkäufe.Der Boom rund um künstliche Intelligenz und Rechenzentren entwickelt sich für Siemens Energy zunehmend zum Wachstumstreiber über Jahre hinweg. Vor allem die starke Nachfrage nach Stromnetzen, Gasturbinen und Infrastruktur für energieintensive KI-Rechenzentren sorgt für volle Auftragsbücher bis weit in die 2030er Jahre hinein. "Jetzt geht es darum, diese Aufträge in Umsatz, Umsatz in Marge und Marge in Cash umzuwandeln", sagte Finanzchefin Maria Ferraro im Interview mit Bloomberg Television. Vor allem in den USA profitiert Siemens Energy von …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE