KI-Microcap im Fokus - Partnerschaft mit Kommunikations Schwergewicht

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Entsteht hier ein früher, hochspekulativer Kandidat in einem Markt, den große Softwarekonzerne gerade sichtbar aufwerten?

Ein erst seit wenigen Wochen börsennotierter KI-Microcap entwickelt virtuelle Vertriebsagenten. Gemeint sind KI-Systeme, die Unternehmen im Verkauf unterstützen sollen: Sie sprechen potenzielle Kunden an, qualifizieren Interessenten, führen Gespräche per Telefon, Video und über digitale Kanäle und sollen Vertriebsprozesse automatisieren.

Interessenskonflikte & Risikohinweise beachten

(Datum der erstmaligen Verbreitung: 09.05.2026; Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 08.00 Uhr; Abstimmung mit dem Emittenten: Ja)

Genau dafür meldet das Unternehmen nun eine Partnerschaft mit Twilio. Für Anleger ist das relevant, weil Twilio eines der großen Infrastrukturunternehmen für digitale Kommunikation ist. Das Unternehmen ist an der New York Stock Exchange notiert, wurde zuletzt mit rund 31 Milliarden US-Dollar bewertet und erzielte im ersten Quartal 2026 rund 1,41 Milliarden US-Dollar Umsatz.



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Twilio stellt Technologie bereit, mit der Unternehmen Telefonie, Messaging und digitale Kundenkontakte in ihre eigenen Systeme einbauen können. Für virtuelle Vertriebsagenten ist diese Ebene entscheidend. Sie müssen Kunden erreichen, Anrufe führen, Gesprächsabläufe zuverlässig abbilden und sich in bestehende Vertriebsprozesse einfügen.

Damit setzt die Partnerschaft an einem zentralen Punkt an: Wie schnell kommt ein Kunde von der Vertragsunterzeichnung zur tatsächlichen Nutzung?

Bei jungen Softwareunternehmen entscheidet genau dieser Schritt über den ersten kommerziellen Nachweis. Funktioniert das Onboarding schnell? Laufen die Anrufe zuverlässig? Kommt der Kunde zügig in echte Gespräche? Entsteht aus Interesse messbare Nutzung?

Der Markt für KI-gestützten Vertrieb hat zuletzt ein starkes Signal erhalten. Salesforce, einer der weltweit führenden Anbieter von Unternehmenssoftware für Vertrieb, Marketing und Kundenbeziehungen, hat im Frühjahr das KI-Vertriebsunternehmen Qualified übernommen. Qualified unterstützt Unternehmen dabei, potenzielle Kunden automatisiert anzusprechen, zu qualifizieren und in Vertriebspipelines zu überführen. Der Kaufpreis wurde offiziell nicht veröffentlicht; in Marktkreisen wurde die Transaktion auf rund 1 bis 1,5 Milliarden US-Dollar beziffert.

Diese Übernahme zeigt, dass große Softwarekonzerne KI-Vertrieb als strategischen Markt betrachten. Automatisierte Kundenansprache, Lead-Qualifizierung, agentische Vertriebsprozesse und skalierbare Kundeninteraktion rücken in den Fokus großer Käufer.

Genau in diesem Umfeld steht nun ein frisch gelisteter KI-Microcap mit einer Twilio-Partnerschaft. Das Unternehmen ist noch am Anfang seiner Börsengeschichte. Die Aktie ist spekulativ, die Liquidität kann begrenzt sein, Kursbewegungen können stark ausfallen, und operative Fortschritte müssen weiter bestätigt werden.

Die Konstellation ist klar: Ein sehr junges KI-Unternehmen will virtuelle Vertriebsagenten in echte Kundenkommunikation bringen. Twilio liefert die Infrastruktur-Ebene für Voice und digitale Kommunikation. Salesforce hat mit Qualified gezeigt, dass KI-Vertrieb strategischen Milliardenwert erreichen kann.

Die zentrale Frage für Anleger lautet:

Entsteht hier ein früher, hochspekulativer Kandidat in einem Markt, den große Softwarekonzerne gerade sichtbar aufwerten?

Die Antwort ist offen. Das Unternehmen ist jung, die Aktie spekulativ, die Liquidität kann begrenzt sein, Kursbewegungen können stark ausfallen, und operative Fortschritte müssen weiter bestätigt werden. Auch gibt es keinen Hinweis auf eine Verbindung zu Salesforce, keine Aussage über eine mögliche Übernahme und keine Garantie für eine Neubewertung.

Kanadische KI-Aktien zuletzt hoch im Kurs:

In den Charts zu sehen: Die jüngst Entwicklung der KI-Startups Redwood AI und Sparc AI. Ganz neu an der Börse in Kanada ist jetzt die Aktie von

SalesCloser Technologies Ltd. (WKN A427WK)* TSXV: SCAI | FSE: MJ5

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden, sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: SalesCloser Technologies Ltd.) -

Die Ad-hoc-Meldung vom Wochenende: SalesCloser Announces Collaboration with Twilio to Accelerate Customer Deployments



Hier zur vollständigen Ad-hoc-Nachricht auf Yahoo!finance: https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/salescloser-announces-collaboration-twilio-accelerate-203000653.html



Das KI-Microcap mit Börsenstart im April, einem kurz darauf gemeldeten US-Patent und nun einer Twilio-Zusammenarbeit trifft auf einen Marktbereich, den Salesforce durch die Übernahme von Qualified gerade erst sichtbar aufgewertet zu haben scheint. Salesforce beschrieb Qualified als Anbieter agentischer KI-Marketinglösungen, die eingehende Käuferinteraktionen aufnehmen, qualifizieren und in Pipeline überführen sollen; die Transaktion wurde am 1. April 2026 abgeschlossen, der Kaufpreis wurde offiziell nicht veröffentlicht, wird von Marktquellen jedoch im Bereich von rund 1 bis 1,5 Milliarden US-Dollar verortet.

Damit verdichtet sich eine Geschichte, die in unseren Augen leicht verständlich erscheint: Salesforce zeigt, dass KI-gestützte Kundeninteraktion im Vertrieb strategisch wertvoll wird, Twilio steht für die Infrastruktur, die echte Voice-Kommunikation im Unternehmensmaßstab möglich macht, und der junge Microcap SalesCloser Technologies (WKN A427WK)* meldet nun, nur wenige Wochen nach seinem Börsendebüt, offenbar genau an dieser Schnittstelle eine womöglich relevante Entwicklung.

Selbstredend ist das hier keine sichere Neubewertung, keine Wiederholung der jüngsten Kursverläufe anderer KI-Aktien und auch keine Abkürzung zur Gewissheit, doch an der Börse entstehen die interessantesten "Early-Bird"-Situationen häufig dort, wo ein kleiner Wert plötzlich in einen sehr großen Marktgedanken hineinpasst, bevor dieser Zusammenhang von der breiten Masse vollständig erkannt wird. Genau deshalb könnten Anleger bei der jetzt veröffentlichten Meldung am Montag genau hinsehen.

Nach Patent und Börsenstart: SalesCloser meldet Twilio-Zusammenarbeit

Zuerst kam für SalesCloser Technologies (WKN A427WK)* der Börsenstart im April. Dann folgte am 1. Mai 2026 die Meldung, dass SalesCloser ein US-Patent für KI-gestützte konversationelle Workflow-Technologie erhalten habe. Das entsprechende Patent US12526253B1 trägt den Titel "System and method for graph-based conversational-flow editing" und betrifft nach Google Patents unter anderem ein Verfahren, bei dem aus einer natürlichsprachlichen Zielbeschreibung eine graphbasierte Darstellung von Gesprächssequenzen erzeugt und über eine Benutzeroberfläche verändert werden kann.

SalesCloser beschreibt seine Plattform als Lösung, mit der Unternehmen KI-gestützte virtuelle Vertriebsagenten einsetzen können, die Interessenten und Kunden über Voice, Video und digitale Kanäle entlang des Sales Lifecycles ansprechen, darunter Lead-Qualifizierung, Produktdemonstrationen, Follow-ups und Terminvereinbarungen.

Und nun kommt Twilio.

Für sich genommen wäre eine Zusammenarbeit mit einem Kommunikationsplattform-Anbieter bereits operativ sinnvoll. Im Kontext von SalesCloser wirkt sie jedoch deutlich größer, weil Voice nach Unternehmensangaben ein Kernkanal der SalesCloser-Agenten ist. Wer KI-Vertriebsagenten verkaufen will, muss nicht nur zeigen, dass die KI ein Gespräch führen kann, sondern auch, dass der Kunde sie ohne monatelangen technischen Umweg in die Realität bekommt. Genau diese Brücke, vom Produktversprechen zum produktiven Einsatz, ist bei SaaS-Unternehmen oft der Unterschied zwischen interessanter Demo und skalierbarem Umsatzmodell.

Warum Twilio mehr ist als ein technischer Baustein

Twilio ist im modernen Softwaremarkt eine Art unsichtbare Versorgungsleitung für digitale Kundenkommunikation. Wenn eine App eine SMS verschickt, oder wenn ein Unternehmen einen Anruf automatisiert, wenn ein Servicekanal über mehrere Kommunikationswege hinweg orchestriert wird, dann kann im Hintergrund eine Plattform wie Twilio stehen. Für SalesCloser Technologies (WKN A427WK)* ist das deshalb relevant, weil der Vertrieb der Zukunft nicht nur im Chatfenster stattfindet, sondern dort, wo Kunden tatsächlich reagieren: am Telefon, in Video-Gesprächen, in digitalen Nachrichten, über mehrere Kanäle hinweg.

Die neue Mitteilung zielt nach Angaben des Unternehmens auf eine praktische Herausforderung ab, mit der viele KI-Produkte konfrontiert sind. In Präsentationen wirkt künstliche Intelligenz oft reibungslos und sofort einsatzbereit. In Unternehmen beginnt der eigentliche Praxistest jedoch meist erst nach der Unterschrift: Wer richtet die Telefonnummern ein? Wer stellt sicher, dass Anrufe zuverlässig funktionieren? Wer verkürzt die Zeit bis zum ersten echten Kundengespräch? Und wie lässt sich verhindern, dass aus technischer Begeisterung ein langwieriges Implementierungsprojekt wird?

Nach Unternehmensangaben soll die Zusammenarbeit mit Twilio genau diese operative Reibung reduzieren. SalesCloser Technologies (WKN A427WK)* stellt die KI-Agenten, die Gesprächslogik und den Vertriebsworkflow bereit, während Twilio den Prozess unterstützt, unternehmensfähige Telefonnummern und Anruffunktionen im Rahmen der Kundenimplementierung zu aktivieren.

In SaaS-Märkten ist die Zeit bis zum produktiven Einsatz kein nebensächliches Detail. Sie beeinflusst, wie schnell ein Kunde den Nutzen einer Lösung erkennt, wie rasch aus einem unterzeichneten Vertrag tatsächliche Nutzung wird, wie gut eine spätere Ausweitung gelingen kann und wie glaubwürdig ein Unternehmen seine Plattform bei größeren Kunden ausrollen kann. Nach Einschätzung des Unternehmens soll die Vereinbarung Kunden dabei helfen, Voice-Funktionalitäten schneller zu aktivieren - ein Effekt, der nach Ansicht von SalesCloser eine breitere Nutzung der Plattform unterstützen könnte.

Der Salesforce-Schatten macht diese Meldung noch größer

Die neue Twilio-Meldung wäre schon für sich beachtenswert, doch ihre eigentliche Wirkung entfaltet sie auch ganz besonders im Schatten einer jungen Transaktion, die den Markt für KI-gestützten Vertrieb gerade deutlich sichtbarer gemacht hat.

Salesforce kündigte im Dezember 2025 die Übernahme von Qualified an und bezeichnete Qualified als führenden Anbieter agentischer KI-Marketinglösungen. Salesforce erklärte, Qualifieds Produkt sei darauf ausgelegt, eingehende Käufer zu engagieren und zu konvertieren, Websites in multimodale Gesprächserlebnisse zu verwandeln, Leads zu qualifizieren und zu nurturen sowie Kunden die schnelle Bereitstellung von Marketing-Agenten zu ermöglichen, die autonom Pipeline erzeugen. Salesforce bestätigte außerdem, dass die Übernahme am 1. April 2026 abgeschlossen wurde.

Der Kaufpreis wurde von Salesforce offiziell nicht veröffentlicht. Marktquellen verorten das Transaktionsvolumen jedoch im Bereich von rund 1 bis 1,5 Milliarden US-Dollar, wobei ausdrücklich darauf hinzuweisen ist, dass Salesforce diese Zahl nicht bestätigt hat.

Für Anleger ist die präzise Zahl weniger entscheidend als die strategische Botschaft. Salesforce hat mit Qualified einen Bereich sichtbar aufgewertet, der lange wie eine operative Nische wirkte, nun aber in das Zentrum moderner KI-Vertriebsarchitekturen rückt: den ersten entscheidenden Moment der Kundeninteraktion. Ein Interessent kommt auf eine Website, stellt eine Frage, signalisiert Kaufbereitschaft oder benötigt Orientierung, und genau dort entscheidet sich, ob aus Aufmerksamkeit eine qualifizierte Pipeline-Chance wird oder ob der Impuls in Formularen, Wartezeiten und manuellen Übergaben versandet.

Das ist der Kern dieser ganzen Geschichte.

SalesCloser Technologies (WKN A427WK)* scheint in einem verwandten Bereich der KI-gestützten Vertriebsautomatisierung tätig zu sein - allerdings nicht als spätphasiger Milliardenkandidat, sondern als frisch börsennotierter Microcap. Während Qualified bereits von Salesforce übernommen wurde, steht SalesCloser nach seinem Börsendebüt im April noch ganz am Anfang seiner öffentlichen Kapitalmarktgeschichte.

Genau dieser Kontext könnte für manche Early-Stage-Investoren bemerkenswert sein: Durch Salesforce hat der Markt gesehen, dass dieser Funktionsbereich strategischen Wert haben kann. SalesCloser wiederum hat nur wenige Wochen nach seinem Marktdebüt zunächst ein US-Patent gemeldet und nun eine Vereinbarung rund um Twilio-gestütztes Kunden-Onboarding bekannt gegeben.

Natürlich soll SalesCloser damit nicht mit Qualified gleichgesetzt werden. Ebenso gibt es keinen Hinweis auf eine Verbindung zu Salesforce, keine Aussage über eine mögliche künftige Übernahme und keine Garantie für eine Neubewertung. Es handelt sich jedoch um einen Kontext, den Investoren, die Entwicklungen im Bereich KI-gestützter Vertriebsprozesse und agentischer Workflows verfolgen, als relevant einstufen könnten.

Der Moment, in dem aus Fantasie Validierung werden könnte

Bei jungen KI-Aktien ist das Problem selten, dass es an großen Worten fehlt. Der Markt ist voll von Unternehmen, die behaupten, Prozesse zu automatisieren, Teams zu entlasten oder neue Produktivität freizusetzen. Was Anleger suchen sollten, sind deshalb nicht die lautesten Versprechen, sondern Hinweise darauf, dass eine Technologie in der Wirklichkeit ankommt.

Das US-Patent war ein erster solcher Hinweis, weil es auf eine technische Differenzierung im Bereich der konversationellen Workflow-Steuerung verweist. Die neue Twilio-Meldung könnte nun, sofern sie operativ so umgesetzt wird wie beschrieben, einen zweiten Hinweis liefern, diesmal nicht auf der Schutzrechtsseite, sondern auf der Deployment-Seite. Ein Produkt, das Kunden schneller live bringt, reduziert eine der gefährlichsten Reibungsflächen im Softwarevertrieb: die Zeit zwischen Kaufentscheidung und tatsächlichem Nutzen.

Genau hier kann sich bei einem jungen SaaS-Unternehmen der Charakter einer Geschichte verändern. Solange eine Plattform nur als Produktidee wahrgenommen wird, bewertet der Markt vor allem Fantasie. Sobald aber technische Schutzrechte, wiederkehrende Umsätze, operative Kundenprozesse und namhafte Infrastrukturbezüge sichtbar werden, beginnt eine andere Prüfung. Dann geht es nicht mehr nur um die Frage, ob die Story überzeugend klingt, sondern darum, ob das Unternehmen jene Bausteine zusammensetzt, die junge SaaS-Unternehmen nach Einschätzung der Autoren typischerweise auf dem Weg zur Skalierung benötigen.

SalesCloser Technologies (WKN A427WK)* meldete im Rahmen der Qualifying Transaction ein Capital Raising von 5,5 Mio. Dollar (CAD) und SalesCloser ARR von mehr als 2 Millionen Dollar (CDN), nach etwa 0,3 Millionen zu Beginn des Jahres 2025; die Gesellschaft beschreibt ihr Modell als abonnementbasiertes SaaS-Geschäft mit wiederkehrenden Umsätzen und skalierbarem Margenprofil. Wenn nun die Einführung von Voice-Funktionen über Twilio-Prozesse berechenbarer und schneller werden soll, fügt sich dies in eine Erzählung, die für Anleger deutlich greifbarer ist als reine KI-Rhetorik. Ja, die Story von SalesCloser erscheint jetzt wie eine wahrhaftige Early-Bird-Story.

Warum der Montag in Frankfurt einen Blick wert sein könnte

Der zeitliche Rahmen verdient ebenso entsprechende Aufmerksamkeit, ohne dass man daraus eine sichere Kursreaktion ableiten darf. Die Ad-hoc-Meldung wurde am Freitagabend nach Börsenschluss in Nordamerika veröffentlicht. Damit entsteht, wie bereits bei der vorherigen Patentmeldung, eine Situation, in der europäische Handelsplätze am Montag vor Nordamerika die erste Gelegenheit bieten können, die Nachricht im Kurs einzuordnen.

Beim letzten Mal, nach der Patentmeldung, zeigte die Aktie von SalesCloser Technologies (WKN A427WK)* in Frankfurt sehr starke Intraday-Bewegungen. Auch das ist keine Blaupause und keine Wiederholungsgarantie, doch es erklärt, weshalb risikobewusste Anleger die neue Meldung womöglich nicht erst dann prüfen werden, wenn die nordamerikanische Börse wieder vollständig handelt. Wer in Microcaps investiert, weiß, dass frühe Reaktionen heftig ausfallen können, in beide Richtungen, und dass gerade deshalb sorgfältige Prüfung wichtiger ist als spontane Begeisterung.

Die entscheidende Frage für Montag lautet, ob der Markt die Twilio-Meldung als operative Validierung interpretiert, also als Hinweis darauf, dass SalesCloser nicht nur eine interessante KI-Erzählung besitzt, sondern an den praktischen Voraussetzungen arbeitet, um seine Voice-basierten AI Sales Agents schneller bei Kunden live zu bringen.

Wenn diese Mitteilung am Markt Resonanz findet, könnten Investoren die Ad-hoc-Meldung als prüfenswert ansehen, insbesondere im Zusammenhang mit den jüngsten öffentlichen Public Filings.

Warum diese Aktie in die Fußstapfen von Redwood AI und Sparc AI treten könnte

Redwood AI und Sparc AI sind für diese Geschichte nicht deshalb wichtig, weil sie mit SalesCloser identisch wären. Sie sind wichtig, weil sie gezeigt haben, wie junge KI-Aktien in Nordamerika laufen können, wenn ein Markt bereit ist, ein Thema nach vorne zu bewerten. Redwood AI erreichte nach historischen Kursdaten ein Hoch von 10,10 CAD, nachdem es zuvor im Februar ein Kursniveau um 1,50 CAD gegeben hatte; Sparc AI erreichte nach den herangezogenen Kursdaten ein Hoch im Bereich von 7,50 CAD, nachdem der Wert am 5. Februar bei rund 0,84 CAD gelegen hatte.

SalesCloser Technologies (WKN A427WK)* befindet sich in einer anderen Situation, und gerade das macht die Sache interessant. Die Aktie ist erst seit April an der Börse, das Unternehmen ist noch klein, die öffentliche Wahrnehmung steht am Anfang, und doch liegen bereits mehrere Punkte auf dem Tisch, die zusammengenommen eine deutlich stärkere Geschichte ergeben als ein bloßes "KI-Microcap"-Etikett: ein börsennotiertes SaaS-Modell, messbare ARR-Angaben, ein US-Patent im Bereich konversationeller KI-Workflows, eine neue Twilio-bezogene Deployment-Meldung und ein Marktumfeld, in dem Salesforce mit Qualified gerade gezeigt hat, dass agentische Vertriebs- und Marketingprozesse zu einem strategisch relevanten Feld geworden sind.

Das ist der Grund, warum diese Aktie aus Sicht der Autoren nun besonders beobachtenswert erscheint, und das - wie schon erwähnt - nicht, weil die Kursverläufe von Redwood AI oder Sparc AI einfach kopiert werden könnten, und auch nicht, weil ein Twilio-Workflow automatisch eine Neubewertung erzwingt oder weil ein Patent jede operative Unsicherheit beseitigt, sondern vielmehr, weil hier, wenige Wochen nach dem Börsengang, in schneller Folge genau jene Belege auftauchen, die Anleger bei einem jungen KI-Unternehmen sehen wollen: Technologie, Marktvalidierung, Infrastrukturbezug, Skalierungslogik und ein Sektor, der bereits bewiesen hat, wie schnell Kapital in Bewegung geraten kann.

Ein junger Wert in einem sich entwickelnden Markt

Der digitale Vertrieb steht an einer Schwelle, die leicht unterschätzt wird, weil sie nicht so spektakulär aussieht wie humanoide Roboter oder generative Bilder. Doch für Unternehmen kann sie wirtschaftlich sehr viel unmittelbarer sein. Wenn KI-Agenten in der Lage sind, eingehende Leads sofort anzusprechen, zu qualifizieren, ein Produkt zu erklären, Rückfragen zu behandeln, Termine zu vereinbaren und Follow-ups auszulösen, dann geht es nicht um Unterhaltung, sondern um Umsatzprozesse.

SalesCloser Technologies (WKN A427WK)* adressiert nach eigener Darstellung genau diesen Teil des Marktes. Die Plattform soll es Unternehmen ermöglichen, KI-gestützte virtuelle Vertriebsagenten einzusetzen, die reale Interaktionen über Voice-, Video- und digitale Kanäle führen. Die neue Twilio-Mitteilung zielt auf einen Engpass ab, der für solche Lösungen in der Praxis entscheidend ist: die schnelle und zuverlässige Aktivierung der Telefonie-Ebene.

Werden diese Punkte zusammengeführt, ergibt sich ein Bild, das für Investoren nachvollziehbar erscheinen kann: Die Übernahme von Qualified durch Salesforce hat die Aufmerksamkeit auf den Markt für agentische KI im Vertrieb gelenkt; Twilio steht für etablierte Kommunikationsinfrastruktur, die reale Voice-Deployments ermöglicht; SalesCloser hat kurz nach seinem Börsendebüt ein US-Patent gemeldet und nun eine Twilio-bezogene Referral- und Onboarding-Vereinbarung bekannt gegeben, die Kunden dabei helfen soll, schneller live zu gehen.

Klar, Anleger sollten daraus keine sichere Schlussfolgerung ziehen, aber sie sollten vielleicht die Konstellation verstehen. Manchmal liegt die größte Spannung an der Börse darin, dass ein Unternehmen sich sehr früh in einem Markt positioniert, der gerade beginnt, groß gedacht zu werden.

Die Aktie von SalesCloser

Die Aktie von SalesCloser Technologies (WKN A427WK)* befindet sich noch in einer sehr frühen Marktphase. Das Unternehmen nahm am 9. April 2026 nach Abschluss der Qualifying Transaction den Handel an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol SCAI auf. Genau diese frühe Phase macht die Aktie potenziell spannend, aber auch riskant: Die Liquidität kann begrenzt sein, Kursbewegungen können stark ausfallen, operative Fortschritte müssen weiter bestätigt werden, und Microcaps können deutlich volatiler sein als etablierte Technologieunternehmen.

Eine Aktie, die erst seit wenigen Wochen gehandelt wird, hat in rascher Folge ein US-Patent und nun eine Twilio-bezogene Deployment-Mitteilung präsentiert. Der breitere Markt hat durch Salesforce/Qualified Interesse an KI-gestützter Pipeline-Generierung, agentischen Vertriebsprozessen und autonomer Kundeninteraktion gezeigt.

Quellen und weiterführende Links

Salesforce Newsroom - Übernahmeankündigung Qualified und Abschluss der Transaktion am 1. April 2026: Salesforce beschreibt Qualified als Anbieter agentischer KI-Marketinglösungen, deren Produkt eingehende Käufer engagieren, qualifizieren und Pipeline generieren soll. Agentforce Lens - Einordnung Qualified / Piper AI SDR / geschätztes Transaktionsvolumen: Mehrere Quellen verorten den Kaufpreis laut Agentforce Lens zwischen 1 und 1,5 Milliarden US-Dollar; Salesforce bestätigte die genaue Zahl nicht. WebProNews - Bericht zur geschätzten Transaktionsgröße Qualified / Salesforce: Bericht über eine geschätzte Größenordnung von 1 bis 1,5 Milliarden US-Dollar. TSX Venture Exchange - SalesCloser Handelsaufnahme: Handelsaufnahme am 9. April 2026 als Tier-2-Technologieunternehmen unter dem Symbol SCAI. Newswire - Closing der Qualifying Transaction: Abschluss der Transaktion, C$5,45 Millionen Finanzierung, SalesCloser ARR über C$2,0 Millionen und SaaS-Modell mit wiederkehrenden Umsätzen. Google Patents - U.S. Patent No. US12526253B1: Patent "System and method for graph-based conversational-flow editing". FinanzNachrichten / GlobeNewswire - SalesCloser Patentmeldung: Beschreibung der SalesCloser-Plattform mit AI Sales Agents über Voice, Video und digitale Kanäle. Twilio - Unternehmensbeschreibung: Twilio beschreibt seine Plattform als von über 335.000 Unternehmen und über 10 Millionen Entwicklern genutzt. Twilio - Q1 2026 Ergebnisse und Ausblick: Twilio gab für Q2 2026 eine Umsatzspanne von 1,420 bis 1,430 Milliarden US-Dollar aus und hob seine FY2026-Prognosen an. CSE - Redwood AI Listing: Redwood AI ist seit 6. Februar 2026 an der CSE gelistet und beschreibt sich als KI-Unternehmen für Chemie- und Pharmaentwicklung. StockAnalysis - Redwood AI historische Kursdaten: Historische Kursdaten mit Tief um 1,50 CAD im Februar und Hoch von 10,10 CAD am 28. April 2026. wallstreet:online - Sparc AI Kursdaten: 52-Wochen-Hoch, Kursentwicklung und Unternehmensprofil. *Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei Early Bird Journal(EBJ)/bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten und weiters unseren Haftungsausschluss!

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