NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 85 Pence auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) und andere wichtige Geschäftskennziffern hätten die Erwartungen im zweiten Geschäftshalbjahr verfehlt, schrieb Akhil Dattani am Dienstagmorgen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BH4HKS39
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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