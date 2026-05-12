NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Outperform" belassen. Die berichteten Ergebnisse hätten auf gewisse Art und Weise die Erwartungen verfehlt, schrieb Philippe Lorrain am Dienstag. Dies liege aber auch daran, dass der Analystenkonsens nicht korrekt angesetzt worden sei. Er selbst zeigte sich in einigen Punkten positiv überrascht./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005565204
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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