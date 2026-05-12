Österreich gilt mit rund 400 Kreditinstituten als "overbanked". Eine weitere Bank zu gründen nennt Florian Klimscha, auf Bankrecht spezialisierter Jurist und Partner bei der Wirtschaftskanzlei Freshfields, "an sich eine Exercise". Dem "geplanten innovativen und alternativen Geschäftsmodell" der Alia-Bank spricht er jedoch Chancen zu: Dieses "sollte die Ausgangslage deutlich verbessern".Hinter der neuen Bank steht Johannes Ortner, Ex-CEO der Raiffeisen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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