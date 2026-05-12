© Foto: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE - SULUPRESS.DEThyssenkrupp, Bayer, Novo Nordisk und Teamviewer: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.Barclays stuft Thyssenkrupp auf "Underweight" Die britische Investmentbank Barclays hat Thyssenkrupp nach Zahlen mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe im zweiten Quartal über den Erwartungen gelegen, schrieb Tom Zhang am Dienstag. Dafür sei vor allem der Werkstoffhandel verantwortlich gewesen - dies aber wohl auch wegen zufällig hoher Gewinne vor allem im US-Geschäft. Der Free Cashflow sei wie erwartet schwach. Beim Ausblick gebe es nur eine kleine Kürzung am Umsatz. JPMorgan stuft Bayer auf "Overweight" Die US-Bank JPMorgan hat die …Den vollständigen Artikel lesen
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