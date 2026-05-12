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WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333 | Ticker-Symbol: NOV
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12.05.26 | 15:11
40,425 Euro
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Branche
Pharma
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NOVO NORDISK A/S Chart 1 Jahr
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BAYER
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BAYER AG38,250+3,16 %
NOVO NORDISK A/S40,425+1,42 %
TEAMVIEWER SE5,350-2,73 %
THYSSENKRUPP AG10,090-2,04 %
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