Bei Vonovia kommt die Aktie weiter nicht richtig in Tritt. Die Zahlen für das erste Quartal hatten operativ zwar Lichtblicke geliefert, der große Befreiungsschlag blieb aber aus. Nun erhebt ein britischer Investor Vorwürfe gegen den Immobilienriesen. Vor allem ein Vorgehen des DAX-Konzerns stößt ihm sauer auf.Das Wichtigste kurz und knapp • TR Property wirft Vonovia mangelnde Transparenz nach der Analystenkonferenz vom 7. Mai vor• Vonovia weist die Kritik zurück und verweist auf zahlreiche Gespräche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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