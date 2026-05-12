In der Welt der Technologie gibt es derzeit nur ein Thema: Künstliche Intelligenz. Wer nicht investiert, gilt als ewiggestrig. Doch während die Kurse von Nvidia und Co. von Rekord zu Rekord eilten, braut sich im Hintergrund ein Sturm zusammen. Als wertorientierte Anleger wissen wir: Euphorie ist ein schlechter Ratgeber. Die entscheidende Frage lautet nicht, was die KI theoretisch leisten kann, sondern: Wer soll das alles bezahlen und wann fließt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer