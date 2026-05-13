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Justin Sun hat angekündigt, dass TRON die erste große öffentliche Blockchain mit quantensicherer Infrastruktur werden soll, und der Markt reagiert bisher nur mit einem Achselzucken. Die Tron Prognose für Mai 2026 steht bei 0,35 Dollar, und der Token handelt seit Wochen in einer engen Spanne zwischen 0,32 und 0,36 Dollar, die weder Bullen noch Bären zufriedenstellt. Im März beendete die SEC ihr Verfahren gegen Sun mit einer Zahlung von 10 Millionen Dollar, was die größte einzelne rechtliche Belastung für das Projekt beseitigt hat. Aktive Adressen im TRON-Netzwerk sprangen im April auf über 3 Millionen pro Tag, und das Stablecoin-Volumen auf der Kette übersteigt 85 Milliarden Dollar. Changelly sieht ein Mai-Ziel von 0,338 bis 0,367 Dollar, und CoinCodex erwartet 0,356 Dollar bis zum 22. Mai. Das Allzeithoch bei 0,449 Dollar liegt nur 28 Prozent vom aktuellen Kurs entfernt, was die Renditedecke klar definiert. Die Tron Prognose beschreibt Stabilität und Wachstum, doch genau diese Begrenzung treibt erfahrene Anleger zur Suche nach anderen Einstiegen. Für diejenigen, die mehr als einstellige Prozentgewinne suchen, entsteht gerade eine Alternative mit einem bestätigten Listing-Ereignis. Dieser Artikel analysiert die Daten hinter der Tron Prognose und stellt den Presale vor, der eine völlig andere Renditeklasse anspricht.

Tron Prognose: SEC-Einigung und Quantenplan stützen TRX, doch $0,36 bleibt die Hürde

TRX handelt am 11. Mai bei 0,35 Dollar laut CoinMarketCap, mit einer Marktkapitalisierung von rund 32 Milliarden Dollar und einem täglichen Handelsvolumen von über einer Milliarde Dollar. Der Token ist seit Jahresbeginn bemerkenswert stabil geblieben, während Bitcoin im selben Zeitraum fast 19 Prozent verloren hat. TRX profitiert davon, dass Justin Sun Mitte April ein quantensicheres Upgrade ankündigte, das im zweiten Quartal auf dem Testnetz und im dritten Quartal auf dem Hauptnetz starten soll.

Die Ankündigung trieb die aktiven Adressen auf ein Zweiwochenhoch von 3,04 Millionen am 15. April laut CoinDesk, und TRON positioniert sich damit gegen eine Bedrohung, die andere Blockchains erst in der Forschungsphase behandeln. Im März beendete die SEC ihr Verfahren gegen Sun mit einer Zahlung von 10 Millionen Dollar, was den Weg für institutionelle Aufmerksamkeit frei macht. Das TRON-Netzwerk verarbeitet weiterhin über die Hälfte des globalen USDT-TRC20-Volumens, und das gesamte Stablecoin-Angebot übersteigt 85 Milliarden Dollar.

Tron Inc. erhöhte seine TRX-Bestände auf über 681 Millionen Token, und die Tron Prognose für Dezember 2026 reicht von 0,30 Dollar bei Changelly bis 0,43 Dollar bei CoinCodex. Das Allzeithoch bei 0,449 Dollar liegt nur 28 Prozent entfernt, was den Spielraum nach oben begrenzt. Ein Anstieg auf 0,40 Dollar wäre ein Gewinn von 14 Prozent, solide, aber nichts, was die Renditerechnung verändert, die ein Presale vor einem bestätigten Listing liefern kann. Die Fundamentaldaten sind stark, und genau diese Begrenzung treibt erfahrene Anleger zu einem Einstieg, der nicht auf Quartale wartet.

Pepeto: Gebührenfreier Handel und ein Binance-Listing, das die Presale-Rechnung verändert

Die Tron Prognose beschreibt einen Token mit einem Kurs, der sich in Prozenten bewegt, und genau in diesem Umfeld gewinnt ein Presale an Bedeutung, der eine andere Größenordnung anspricht. Während TRX-Halter auf den Ausbruch über 0,36 Dollar warten, entsteht bei Pepeto ein Einstieg, der auf ein bestätigtes Listing-Ereignis baut.

Jeder vergangene Zyklus folgte derselben Abfolge, und die Wallets, die die größten Gewinne einsammelten, fanden den Presale vor der Masse und stiegen vor dem Listing ein. Was Pepeto von anderen Presales unterscheidet, ist ein vollständiges Set an Werkzeugen, das bereits jetzt läuft. PepetoSwap leitet Trades über verschiedene Netzwerke zu null Gebühren, und eine gebührenfreie Brücke sendet Token zwischen Chains, ohne etwas von der Gesamtsumme abzuziehen.

Das eingezahlte Kapital hat mittlerweile 9,94 Millionen Dollar überschritten, während der breitere Markt noch auf einen Grund zum Handeln wartete. Pepeto bei 0,0000001870 Dollar liegt weit unter den Eröffnungszielen, und die Distanz zwischen dem Presale-Preis und dem Börsen-Level ist der Bereich, in dem Wallets die Renditen dieses Zyklus sichern. Sobald das Binance-Listing live geht, schließt sich der Presale endgültig.

Unabhängige Analysten sehen Vervielfachungen im dreistelligen Bereich und verweisen auf einen ehemaligen Binance-Mitarbeiter im Führungsteam und ein Gesamtangebot von 420 Billionen Token, das dem Originalangebot von Pepe entspricht. SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und jede einzelne Zeile des Codes verifiziert, bevor der Presale eröffnet wurde, sodass Anleger Sicherheit über den Zustand der Verträge haben, bevor sie Kapital einsetzen. Jede Runde auf der offiziellen Pepeto-Website füllt sich schneller als die vorherige, und die Tron Prognose zeigt, warum dieser Einstieg so viel Aufmerksamkeit erhält.

Fazit

Die Tron Prognose beschreibt einen soliden Top-Acht-Token, der von Stablecoin-Volumen und der SEC-Einigung in den Bullenmarkt getragen wird, doch dieser Weg misst sich in Quartalen und nicht in Wochen. Pepeto bietet das Gegenstück, ein Binance-Listing, das sich schnell nähert, und einen Presale-Preis, der darauf ausgelegt ist, sich in dem Moment zu entfalten, in dem dieses eine Ereignis eintritt. Die Geschichte hat bereits gezeigt, wie sich das entwickelt, denn der letzte Zyklus belohnte die ersten Käufer von PEPE und SHIB mit Ergebnissen, die Portfolios dauerhaft veränderten. Frisches Kapital fließt weiterhin über pepetoswap.com in den Presale, während der Preis noch auf dem Bildschirm steht. Diesen Einstieg zu verpassen ist eine Entscheidung, die lange nach jedem Ziel nachwirkt, das TRX zurückgewinnt. Die Frage wird nie sein, ob TRX sich gut entwickelt hat, sondern ob Sie auch die Position hielten, die den gesamten Zyklus zählen ließ.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Tron Prognose für Mai 2026 nach dem Quantensicherheits-Upgrade?

Die Tron Prognose für Mai sieht ein Kursziel von 0,338 bis 0,367 Dollar laut Changelly, mit Unterstützung bei 0,30 Dollar und Widerstand bei 0,36 Dollar. Das Allzeithoch bei 0,449 Dollar bleibt das obere Ziel, falls der Ausbruch über 0,36 Dollar gelingt, und CoinCodex erwartet laut Analysten 0,43 Dollar als Jahresende-Ziel.

Warum gilt der Pepeto-Presale als stärkerer Einstieg als TRX auf aktuellem Niveau?

Pepeto mit einem bestätigten Binance-Listing bietet eine Renditedistanz, die TRX bei 0,35 Dollar und einer Marktkapitalisierung von 32 Milliarden Dollar in Jahren bräuchte, während ein Presale-Listing-Fenster diesen Abstand in Wochen abdecken kann. Mehr als 9,94 Millionen Dollar sind auf der offiziellen Pepeto-Website in den Presale geflossen, und die Tron Prognose zeigt, warum Analysten Vervielfachungen im dreistelligen Bereich erwarten.