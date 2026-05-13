NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Verbio nach Zahlen mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Constantin Hesse attestierte dem Biosprit-Hersteller am Mittwoch ein starkes drittes Quartal - getrieben von den Preisen am Treibhausgas-Quotenmarkt (THG)./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A0JL9W6
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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