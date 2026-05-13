Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie konnte sich von dem starken Kursrückgang bis Mitte März auf 2,80 € wieder erholen, liegt aber immer noch deutlich unter dem Niveau zum Jahresanfang mit 4,20 €. Am Mittwoch notiert sie aktuell unverändert bei 3,30 €. Die Transformation dauert länger als geplant. Sind das jetzt immer noch gut Einstiegskurse? US-Geschäft belastet weiterhin Der Ausstieg aus dem US-Kreditgeschäft wirkt sich weiterhin negativ auf die Zahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de