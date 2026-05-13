Geringere Versicherungsschäden und ein rund laufendes Fondsgeschäft bescheren dem Münchner Versicherungsriesen einen überraschend starken Jahresstart. Das gibt auch der Aktie wieder Schub. Nach einem überraschend starken Jahresauftakt sieht sich der Versicherungskonzern Allianz auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Demnach soll 2026 das operative Ergebnis bei 17,4 Milliarden Euro plus minus eine Milliarde Euro liegen. Im erste Quartal kletterte der operative Gewinn um 6,6 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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