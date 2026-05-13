Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat in der Übernahmeschlacht um die Addiko Bank AG mit ihrem nachgebesserten Angebot von 26,50 Euro Öl ins Feuer gegossen oder wie man früher sagte, den Fehdehandschuh aufgenommen. Wie ich dir berichtete, gibt es ein Ringen um die Aktien der Addiko Bank AG: Kontrahenten sind die slowenische NLB, die 29 Euro je Aktie bietet, und die RBI, die ihr Angebot jetzt von 23,05 auf 26,50 Euro je Aktie erhöhte. Beide ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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