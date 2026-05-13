FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Patrizia mit einem Kursziel von 10,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Entwicklung des Immobilienunternehmens habe sich im ersten Quartal gebessert, wenn auch von niedrigem Niveau aus, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000PAT1AG3
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