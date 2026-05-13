FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grand City Properties mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothaeusler hob in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht die bestätigten Ziele sowie die Wiedereinführung von Dividendenzahlungen hervor./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: LU0775917882
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