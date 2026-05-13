Mitteilung der pferdewetten.de AG:
Erstes Quartal 2026 zeigt starken Turnaround bei EBITDA und EBIT- Umsatz steigt um 17% auf 16,58 Mio. Euro (14,18 Mio. Euro im Q1 2025) - EBITDA dreht von minus 1,61 Mio. Euro (Q1 2025) auf plus 1,11 Mio. Euro - Positives EBIT von 277 TEuro nach minus 2,35 Mio. Euro (Q1 2025)
Die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) ist stark ins erste Quartal 2026 gestartet. Nach einem besonders im Sportsegment industrieweit schwachen Februar hat der Monat März eine in beiden Segmenten, Pferd und Sport, überdurchschnittliche Performance gezeigt.
Das Segment ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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