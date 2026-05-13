- die ordentliche Hauptversammlung findet am Dienstag, dem 23. Juni 2026 im Romantik Hotel Rindenmühle, Am Kneippbad 9, 78052 Villingen-Schwenningen um 13:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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- die ordentliche Hauptversammlung findet am Dienstag, dem 23. Juni 2026 im Romantik Hotel Rindenmühle, Am Kneippbad 9, 78052 Villingen-Schwenningen um 13:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|16:38
|SECANDA AG - HV am 23.06.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Dienstag, dem 23. Juni 2026 im Romantik Hotel Rindenmühle, Am Kneippbad 9, 78052 Villingen-Schwenningen um 13:00 Uhr statt. Den vollständigen Artikel lesen...
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|14.05.25
|SECANDA AG: HV am 24.06.2025
|Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 24. Juni 2025 um 13.00 Uhr im Hotel-Restaurant Rindenmühle, Am Kneippbad 9, 78052 Villingen-Schwenningen, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung...
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