Die geopolitischen Verwerfungen der vergangenen Jahre haben jeden Militärstrategen eines unmissverständlich klargemacht: die Drohnentechnologie ist kein Zukunftsthema mehr, sondern längst Gegenwartstechnologie mit stark wachsender Nachfrage. Der Einsatz von Drohnen ist an der ukrainischen Front, aber auch im Nahen Osten täglich zu beobachten und auch in den Verteidigungsplanungen westlicher Bündnisstaaten nehmen unbemannte Luftsysteme einen stetig wachsenden Anteil in der Kriegsführung ein. Während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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