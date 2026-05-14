Bald sollen einige riesige Börsengänge an die Wall Street kommen. SpaceX, das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, ist der erwartete Spitzenkandidat mit einer möglichen Bewertung von 1,75 Billionen Dollar. Andere bedeutende IPOs sind die KI-Giganten OpenAI und Anthropic sowie die Finanz- und Technologiekonzerne Revolut und Cerebras. Wenn Banken dir sagen, es sei die beste Zeit zum Investieren, dann ist wohl das Gegenteil der Fall. Ich mache um diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer