NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Sector Perform" belassen. Die Resultate des Netzbetreibers hätten die Erwartungen erfüllt und der Jahresausblick sei bestätigt worden, schrieb Alexander Wheeler am Donnerstag./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 02:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 02:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BDR05C01
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 02:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 02:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BDR05C01
© 2026 dpa-AFX-Analyser