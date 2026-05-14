Unter der Marke Rompetrol soll in Rumänien ein neues Schnellladenetz für Elektroautos und schwere Nutzfahrzeuge errichtet werden. Geplant sind 30 Ladestationen an 26 Standorten, die bis Ende 2027 in Betrieb sein sollen. Gefördert wird das Vorhaben aus EU-Mitteln. Zu den genauen Standorten macht das Unternehmen ebenso wenig Angaben wie zum Hardware-Lieferanten. Rompetrol teilt lediglich mit, dass 13 der geplanten Ladestationen für schwere Elektro-Lkw ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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