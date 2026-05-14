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WKN: 850775 | ISIN: ES0178430E18 | Ticker-Symbol: TNE5
Tradegate
14.05.26 | 19:56
3,995 Euro
+4,12 % +0,158
Branche
Telekom
Aktienmarkt
IBEX-35
STOXX Europe 600
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TELEFONICA SA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TELEFONICA SA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,9994,02720:05
3,9874,02820:05
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
3I GROUP
3I GROUP PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
3I GROUP PLC24,190-15,83 %
BURBERRY GROUP PLC12,695-7,74 %
NATIONAL GRID PLC14,990+1,39 %
PROSUS NV39,205-2,37 %
TELEFONICA SA3,995+4,12 %
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