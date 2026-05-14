Der Trading-Tipp zur Aktie von Li-FT Power ISIN: CA53000A1066 hat sich bislang noch nicht vollständig wie erwartet entwickelt. Zwischenzeitlich war jedoch bereits ein Kursgewinn von bis zu 15 Prozent möglich. Das kanadische Unternehmen ist im Bereich der Lithiumsuche aktiv und plant, entsprechende Vorkommen künftig zu fördern.Aus charttechnischer Sicht gibt es derzeit Hinweise darauf, dass die Konsolidierungsphase nach dem starken Anstieg von März ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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