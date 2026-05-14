Am 22. April hatten wir uns zuletzt mit unserem Trading-Tipp zur Eutelsat Aktie ISIN: FR0010221234 befasst, für die wir den Einstieg am 4. April vorgeschlagen hatten. Für die Abonnenten des Express-Service gab es an diesem Abend einen wichtigen Hinweis:"Das nächste Kursziel rückt nun in greifbare Nähe. Sollte der Aktienkurs dieses Ziel überschreiten, eröffnet sich aus charttechnischer Sicht weiteres Aufwärtspotenzial. In diesem Fall wären dann Notierungen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.