Am 22. April hatten wir uns zuletzt mit unserem Trading-Tipp zur Eutelsat Aktie ISIN: FR0010221234 befasst, für die wir den Einstieg am 4. April vorgeschlagen hatten. Für die Abonnenten des Express-Service gab es an diesem Abend einen wichtigen Hinweis:"Das nächste Kursziel rückt nun in greifbare Nähe. Sollte der Aktienkurs dieses Ziel überschreiten, eröffnet sich aus charttechnischer Sicht weiteres Aufwärtspotenzial. In diesem Fall wären dann Notierungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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