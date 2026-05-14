Die Aktie des Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB ISIN: DE0005936124 legte heute im Xetra-Handel um mehr als 23 Prozent auf 495,50 Euro zu. Damit markierte das Papier ein neues Rekordhoch.An den US-Börsen sind vierstellige Aktienkurse bei erfolgreichen Unternehmen keine Seltenheit. Für OHB ist ein solcher Vergleich zwar noch verfrüht, dennoch sehen wir weiterhin Aufwärtspotenzial. OHB zählt zudem zu den RuMaS Deutschland-Favoriten 2026. Wer eingestiegen ...

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