Wenn die Wall Street über die Gewinner des massiven Booms rund um die KI spricht, fallen meist die üblichen Namen: Nvidia, Alphabet oder Microsoft. Doch wer den Blick hinter die Kulissen - genauer gesagt: in die Kühlregale der Supermärkte und Tankstellen - wirft, stößt auf Unternehmen, die eine fast schon monopolartige Stellung in einer hochprofitablen Nische genießen. Und die ebenfalls stürmisch wachsen. Die Rede ist von Energy-Drinks. Zwei absolute ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer