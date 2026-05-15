© Foto: UnsplashGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen 4/26 07:30 Uhr, Deutschland: Nagarro, Q1-Zahlen 10:00 Uhr, Deutschland: Freenet, Q1 Presse- und Analystenkonferenz 11:00 Uhr, Deutschland: Borussia Dortmund, Q3-Zahlen (detailliert) 14:00 Uhr, Deutschland: Biontech, Hauptversammlung 14:30 Uhr, USA: Intercontinental Exchange, Hauptversammlung Konjunkturdaten Rumänien: Zentralbank, Zinsentscheid 01:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 4/26 09:30 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig) 10:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 4/26 …Den vollständigen Artikel lesen
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