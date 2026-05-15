Quelle: WikipediaAm 15.05.1911 fiel der Hammer: Standard Oil, das Öl-Imperium von John D. Rockefeller, erlitt vor dem Obersten Gerichtshof der USA eine bis dahin beispiellose Niederlage und wurde in 34 einzelne Unternehmen zerschlagen.Damit endete eine beispiellose Erfolgsgeschichte - das war zumindest der Plan, aber die Realität sah dann doch anders aus. Und so ist dies eine Geschichte über skrupelloses Unternehmertum, Erfolg, Dominanz und Scheitern - und das Erbe eines Imperiums... -? Hier den Artikel weiterlesen Den vollständigen Artikel lesen ...
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