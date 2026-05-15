Die Geschäfte bei Softing bleiben schwierig. Wichtige Märkte des Telematik-Spezialisten zeigen nach wie vor rezessive Entwicklungen, trotz einiger Erholungstendenzen durch Lagereffekt. Konzernweit sank der Softing-Umsatz im ersten Quartal 2026 letztlich von 22,3 auf 21,5 Millionen Euro. Auch der Auftragsbestand reduzierte sich satt von 20,1 auf 15,2 Millionen Euro. Da ist es schon ein Lichtblick, dass der Auftragseingang im Vorjahresvergleich leicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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