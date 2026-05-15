ETF Analyse der Woche | iShares Physical Gold ETC

Im aktuellen ETF Vergleich rückt ein Rohstoffprodukt besonders in den Fokus: der iShares Physical Gold ETC. In Zeiten geopolitischer Unsicherheit, steigender Inflation und hoher Marktschwankungen suchen viele Anleger nach defensiven Depotbausteinen.

Gold gilt seit Jahrzehnten als klassischer Sicherheitsanker - und genau hier setzt dieser ETC an. Das Produkt ermöglicht Anlegern einen einfachen Zugang zum Goldpreis und zählt zu den größten physisch besicherten Gold-ETCs weltweit.

Doch stellt sich die entscheidende Frage: Ist der iShares Physical Gold ETC aktuell eine interessante ETF Empfehlung?

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