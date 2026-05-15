EQS-News: InnoTec TSS Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
15.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|InnoTec TSS Aktiengesellschaft
|Grunerstr. 62
|40239 Düsseldorf
|Deutschland
|E-Mail:
|info@innotectss.de
|Internet:
|https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/
|ISIN:
|DE0005405104
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2328450 15.05.2026 CET/CEST