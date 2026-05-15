EQS-News: 11 88 0 Solutions AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
15.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|11 88 0 Solutions AG
|Baumstraße 23
|45128 Essen
|Deutschland
|E-Mail:
|investor.relations@11880.com
|Internet:
|https://ir.11880.com/hauptversammlung
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2328448 15.05.2026 CET/CEST