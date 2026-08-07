The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.08.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2026
ISIN Name
CA49752E1060 KIRKSTONE METALS CORP.
CA74449Q2053 PSYENCE GROUP INC. NEW
DE0005118806 11 88 0 SOLUTIONS AG
IT0005122400 OPS ECOM S.P.A. O.N.
SG9999014716 WAVE LIFE SCIENCES LTD.
VGG2161P1650 CHINA SXT PHARM. NEW O.N.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2026
ISIN Name
CA49752E1060 KIRKSTONE METALS CORP.
CA74449Q2053 PSYENCE GROUP INC. NEW
DE0005118806 11 88 0 SOLUTIONS AG
IT0005122400 OPS ECOM S.P.A. O.N.
SG9999014716 WAVE LIFE SCIENCES LTD.
VGG2161P1650 CHINA SXT PHARM. NEW O.N.
© 2026 Xetra Newsboard