Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
DE0005118806 11 88 0 Solutions AG 07.08.2026 DE000A41YXXX 11 88 0 Solutions AG 10.08.2026 Tausch 5:1
CA49752E1060 Radiant Uranium Corp. 07.08.2026 CA75026P1XXX Radiant Uranium Corp. 10.08.2026 Tausch 1:1
CA74449Q2053 Psyence Group Inc. 07.08.2026 CA38077K1XXX Goldcoast Resource Corp. 10.08.2026 Tausch 6,9565:1
VGG2161P1650 China SXT Pharmaceuticals Inc. 07.08.2026 VGG2161P1XXX China SXT Pharmaceuticals Inc. 10.08.2026 Tausch 80:1
SG9999014716 Wave Life Sciences Ltd. 07.08.2026 US94352A1XXX Wave Life Sciences Inc. 10.08.2026 Tausch 1:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
DE0005118806 11 88 0 Solutions AG 07.08.2026 DE000A41YXXX 11 88 0 Solutions AG 10.08.2026 Tausch 5:1
CA49752E1060 Radiant Uranium Corp. 07.08.2026 CA75026P1XXX Radiant Uranium Corp. 10.08.2026 Tausch 1:1
CA74449Q2053 Psyence Group Inc. 07.08.2026 CA38077K1XXX Goldcoast Resource Corp. 10.08.2026 Tausch 6,9565:1
VGG2161P1650 China SXT Pharmaceuticals Inc. 07.08.2026 VGG2161P1XXX China SXT Pharmaceuticals Inc. 10.08.2026 Tausch 80:1
SG9999014716 Wave Life Sciences Ltd. 07.08.2026 US94352A1XXX Wave Life Sciences Inc. 10.08.2026 Tausch 1:1
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